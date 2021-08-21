21 إصابة محلية بكورونا في نيوزيلندا

أعلنت السلطات الصحية في نيوزيلندا، اليوم السبت، تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا، مع تحذير رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، من أن العدد سيرتفع في الأيام القليلة المقبلة وحثت الشعب على الالتزام بقواعد العزل العام.

وقالت السلطات الصحية النيوزيلندية، إن عدد الإصابات الجديدة في البلاد جراء سلالة "دلتا" شديدة العدوى بلغ 51 حالة، ومن بينها تم تسجيل 18 إصابة في أوكلاند، أكبر مدينة بنيوزيلندا، و3 في العاصمة ولنجتون.

وقررت نيوزيلندا، مد العزل العام، حتى منتصف ليل الثلاثاء، مع اتساع تفشي المرض خارج المدينتين الرئيسيتين.



