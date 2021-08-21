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سلمى حايك تكشف عن سر للمرة الأولى بشأن أفلام "مارفل"

السبت 21/أغسطس/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أجرت النجمة سلمى حايك حواراً مع مجلة et بالتزامن مع طرح البوستر الرسمي لها من فيلمها الجديد "إتيرنالز" وأول ظهور لها ضمن أبطال مارفل.

ونقلت صحيفة ديلي ميل جانب من الحوار الذي اعترفت به سلمى أنها كانت قريبة من رفض دورها بالفيلم بشكل نهائي لشكها في ماهية دورها به.

وأوضحت أنها كانت تشك في أن ستديوهات مارفل كانت ستطلب منها تجسيد شخصية سيدة مسنة ما دفعها للتردد.

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