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مصرع 3 في حادثي سير بطريقي ناصر والزعفرانة ببني سويف

السبت 21/أغسطس/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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لقي 3 أشخاص مصرعهم، صباح اليوم السبت، في حادثين سير مروريين بطرق بني سويف، الأول بطريق ناصر بني سويف، والثاني بطريق بني سويف الزعفرانة الصحراوي، وجرى نقلهم إلى مشرحتي مستشفيي ناصر العام وبني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

في الحادث الأول تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصادم دراجة نارية بسيارة بطريق ناصر امام عزبة داوود، ما أسفر عن وفاة إثنين، والذي وجه بإتخاذ الاجراءات القانونية ونقل الجثتين إلى أقرب مشرحة.

وتبين أن الجثتين لكلأ من: عيد خليفه رمضان، ٣٥ سنة، مقيم مركز ناصر، ومحمد رياض بريك 16 سنة، بدون عمل، مقيم مركز ناصر، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وفي الحادث الثاني تلقت إدارة غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بطريق الزعفرانة بني سويف اتجاه البحر الأحمر بعد مصنع الأسمنت، ما اسفر عن وقوع حالة وفاة، حيث تبين أن الجثة لشخص يدعى "مصطفى قطب" 35 سنة، مقيم محافظة الفيوم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

جرى إتخاذ الاجراءات القانونية في الحادثين وتحررت المحاضر اللأزمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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