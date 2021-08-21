محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بديوان عام المحافظة





وتتضمن الزيارة، تكريم الشركات التى ساهمت فى توفير فرص عمل لذوى الهمم، وتكريم فريق عمل "مصر بكم أجمل"، وتوزيع شهادات التدريب وعقود العمل للمشاركين ببرنامج (مصر بكم أجمل) ببورسعيد، وتوزيع عقود عمل لذوى الهمم الذين تم تعيينهم وعددهم (٧٠) بالشركات بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى افنتاح خدمة الشباك الواحد بمديرية القوى العاملة، افتتاح معمل اللغات التعليمى، وافتتاح مركز تدريب شركة سوموتومو ( الضفائر)، وتوزيع وثائق تأمين حوادث شخصية لعدد من العمالة الغير منتظمة، والتى تتولى مدير القوى العاملة ببورسعيد الإشراف عليها، كما تأتى الزيارة فى إطار متابعة تنفيذ البرامج التدريبية التى تشرف عليها مديرية القوى العاملة ببورسعيد وتسليم عدد من الشهادات المتدربين فى مجال المهن اليدوية المختلفة.



ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير القوى العاملة على زياراته المستمرة لبورسعيد، لمتابعة مستجدات أوضاع العمالة وأصحاب المهن المختلفة ببورسعيد، والحرص على توفير وثائق تأمينية للعاملين والحفاظ على حقوقهم.

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم السبت، محمد سعفان وزير القوى العاملة بديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار زيارة وزير القوى العاملة لمحافظة بورسعيد والتى تستغرق يومين.