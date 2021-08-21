Advertisements

محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بديوان عام المحافظة

السبت 21/أغسطس/2021 - 11:00 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
شيماء الريس
Advertisements
استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم السبت، محمد سعفان وزير القوى العاملة بديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار زيارة وزير القوى العاملة لمحافظة بورسعيد والتى تستغرق يومين.

وتتضمن الزيارة، تكريم الشركات التى ساهمت فى توفير فرص عمل لذوى الهمم، وتكريم فريق عمل "مصر بكم أجمل"، وتوزيع شهادات التدريب وعقود العمل للمشاركين ببرنامج (مصر بكم أجمل) ببورسعيد، وتوزيع عقود عمل لذوى الهمم الذين تم تعيينهم وعددهم (٧٠) بالشركات بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى افنتاح خدمة الشباك الواحد بمديرية القوى العاملة، افتتاح معمل اللغات التعليمى، وافتتاح مركز تدريب شركة سوموتومو ( الضفائر)، وتوزيع وثائق تأمين حوادث شخصية لعدد من العمالة الغير منتظمة، والتى تتولى مدير القوى العاملة ببورسعيد الإشراف عليها، كما تأتى الزيارة فى إطار متابعة تنفيذ البرامج التدريبية التى تشرف عليها مديرية القوى العاملة ببورسعيد وتسليم عدد من الشهادات المتدربين فى مجال المهن اليدوية المختلفة.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير القوى العاملة على زياراته المستمرة لبورسعيد، لمتابعة مستجدات أوضاع العمالة وأصحاب المهن المختلفة ببورسعيد، والحرص على توفير وثائق تأمينية للعاملين والحفاظ على حقوقهم.
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بديوان عام المحافظة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بديوان عام المحافظة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بديوان عام المحافظة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بديوان عام المحافظة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بديوان عام المحافظة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بديوان عام المحافظة

الكلمات المفتاحية

وزير القوى العاملة محمد سعفان محافظ بورسعيد عادل الغضبان

أخبار تهمك

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ أقل من ساعة

كومان: هذا اللاعب سيعوض رحيل ميسي

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يعطي موافقته على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قفزة في إصابات كورونا اليومية.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة... فينيسيوس جونيور يرغب في الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام حفل محمد رمضان

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي السابق يفتح النار على حكم مباراة الزمالك وسيراميكا

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة لجماهير باريس بسبب ميسي

منذ حوالي 15 ساعة

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 16 ساعة

مبابي يوجه قنبلة في وجه ناصر الخليفي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة ومحافظ الإسكندرية يطلقان برنامج "مصر بكم أجمل" لتأهيل متحدي الإعاقة لسوق العمل

"سعفان" يواصل جولاته الميدانية بمحافظات قنا والأقصر وأسوان

محافظ الشرقية يستقبل وزير القوى العاملة لتسليم وثائق تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة

وزير القوى العاملة يمنح 72 فرصة عمل لذوي الهمم ويوزع 11 ألف بوليصة تأمين للعمالة الموسمية (صور)

أنشطة القوى العاملة في أسبوع| 6 آلاف فرصة عمل.. وتدشين مبادرة "هنجملها" و"سجل نفسك"

محافظ قنا يستقبل وزير القوى العاملة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:30 ص

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

10:45 م

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

01:32 ص

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

01:56 ص

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

07:13 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم