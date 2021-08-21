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سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 21-8-2021 أمام الجنيه المصرى

السبت 21/أغسطس/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
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تراجع سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 21-8-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا في البنك الأهلى 49.32 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.35 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.95  جنيه للشراء.
 
52.41  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.32  جنيه للشراء.
 
52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.32  جنيه للشراء.
 
52.31  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس
51.98  جنيه للشراء.
 
52.34  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.31  جنيه للشراء.
 
52.40  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
48.44  جنيه للشراء.
 
52.32  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
48.24  جنيه للشراء.
 
52.37  جنيه للبيع.

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