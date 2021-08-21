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تعرف على موعد حفل رنا سماحة بساقية الصاوي

السبت 21/أغسطس/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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تعرف على موعد حفل رنا سماحة بساقية الصاوي

تستعد المطربة رنا سماحة، لإحياء حفلاً غنائياً على مسرح النهر في ساقية الصاوي بالزمالك، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر سبتمبر المقبل. 

ومن المقرر أن تقدم رنا سماحة خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها في وسط جميع الحاضرين.

جدير بالذكر أن رنا سماحة، أعلنت أمس عن حملها في طفلها الأول من زوجها الملحن سامر أبو طالب، وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت فيديو قصير يبرز علامات الحمل، وعلقت عليه قائلة: إحساس كبير، شعور خطير، حاجة جامدة بتربطنا". 

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