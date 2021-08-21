طرح الإعلان التشويقي لكليب"عليه ابتسامة"لنوال الزغبي



نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"الإعلان التشويقي لـ كليب "عليه ابتسامة" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، معلنة عن طرحه قريبًا خلال الفترة المُقبلة، وتغني نوال الزغبي فيه باللهجة الخليجية.





يذكر أن أخر أعمال "الزغبي" أغنية "أرقص" كلمات: أحمد حسن رؤول، ألحان ألفريد الأسعد، توزيع روبير الأسعد.





وتقول كلماتها:"قلبي بيرقص على دقاته.. حبك غير كل حياته.. كملت الحتة الناقصة.. هات ايدك حلّي الرقصة.. ارقص ارقص ارقص.. ارقص على قلبي ودقو.. واللي يغيروا منا يطقو".