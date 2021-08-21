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موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

السبت 21/أغسطس/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم السبت نادي استون فيلا نظيره نادي نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورتس المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.

وكان نادي استون فيلا قد خسر فى مباراته الأولي امام نادي واتفورد بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين.

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