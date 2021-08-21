كمال عطية يشارك في مسرحية "نجوم الظهر" مع محمد صبحي





يشارك الفنان كمال عطية في مسرحية "نجوم الظهر" مع الفنان محمد صبحي، ومن المقرر افتتاحها خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل.



"نجوم الظهر" أول مسرحية كوميدية موسيقية غنائية استعراضية تضم 30 نجماً من أجيال مختلفة، من تأليف وإخراج وبطولة محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبد الله حسن، ويشارك في البطولة سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.







وفي سياق آخر، شارك كمال عطية شارك مؤخراً مع الفنان محمد صبحي في برنامجه الشهير"مفيش مشكلة خالص" وقدم معه عدة مسرحيات عبر هذا البرنامج.