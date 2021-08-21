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ميدو يعلق على واقعة جنش في مباراة سيراميكا كليوباترا
السبت 21/أغسطس/2021 - 11:00 ص
علي نبوي
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علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة على واقعة مغادرة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك من معسكر الفريق الأبيض بعد علمه بجلوسه احتياطيًا لمحمد أبو جبل في مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا.
ميدو غرد عبر حسابه بتويتر :"زعلان من جنش جدا لاني بحبه وعارف انه جدع..الناس بتحبك يا جنش علشان عارفين انك جدع".
وأضاف :" نصيحتي ليك اوعى تفقد النقطه دي!! روح النادي اعتذر لزمايلك والجهاز واقفل الموضوع..كل الزمالكاوية بيحبوك".
وفاز الزمالك بالأمس على سيراميكا كليوباترا ٢-١ ليقترب خطوة كبيرة من التتويج بلقب الدوري للمرة ١٣ في تاريخه والأولى منذ ٥ مواسم
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