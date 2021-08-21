ميدو يعلق على واقعة جنش في مباراة سيراميكا كليوباترا

علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة على واقعة مغادرة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك من معسكر الفريق الأبيض بعد علمه بجلوسه احتياطيًا لمحمد أبو جبل في مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا.





ميدو غرد عبر حسابه بتويتر :"زعلان من جنش جدا لاني بحبه وعارف انه جدع..الناس بتحبك يا جنش علشان عارفين انك جدع".





وأضاف :" نصيحتي ليك اوعى تفقد النقطه دي!! روح النادي اعتذر لزمايلك والجهاز واقفل الموضوع..كل الزمالكاوية بيحبوك".





وفاز الزمالك بالأمس على سيراميكا كليوباترا ٢-١ ليقترب خطوة كبيرة من التتويج بلقب الدوري للمرة ١٣ في تاريخه والأولى منذ ٥ مواسم