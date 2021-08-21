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برلماني: حملة الأجهزة التعويضية لذوي الهمم تشجعهم على تحقيق أهدافهم

السبت 21/أغسطس/2021 - 11:17 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
عبداللطيف هيبة
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أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بالحملة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن توفير الأجهزة التعويضية والأدوات اللازمة لذوي الهمم من طلاب الثانوية العامة والمقبلين على المرحلة الجامعية أصحاب الإعاقات البصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تساعد بشكل كبير في تقوية عزيمتهم وتشجيعم في السعي لتحقيق أهدافهم في المرحلة الجامعية والتي تجني الدولة ثماره عقب تخرجهم والحصول على الشهادة.

وأكد الجاهل، خلال البيان الصادر له، أنه منذ أن تولى الرئيس مقاليد الحكم وهو يوجه الدعم الكامل لفئات ذوى الهمم، وأكبر دليل على ذلك هو تخصيص عام 2018 بأكمله لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية لم تشهد عهدًا يرعى ويهتم بشكل خاص بذوي الهمم مثل عهد الرئيس السيسي، ولم يصبح الابن المعاق عبئًا أو عارًا على أسرته، بل أصبح مليئًا بالسمع والبصر، خاصه وأنهم يحظون باهتمام خاص من قبل الرئيس ليصبحون غير مهمشين، حاصلين على كافة حقوقهم.

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب حملة الأجهزة التعويضية البرلمان

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