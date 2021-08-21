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تنسيق 2021 .. خطوات يجب على الطلاب فعلها ورابط تسجيل رغبات المرحلة الأولى

السبت 21/أغسطس/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
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تنسيق 2021 .. خطوات يجب على الطلاب فعلها ورابط تسجيل رغبات المرحلة الأولى 

انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 21 من أغسطس لعام 2021، المرحلة الأولى لتنسيق قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة الدور الأول 2021.

موعد تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى
ومن المقرر أن يبدأ فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اعتبارا من يوم السبت الموافق 21/8/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021، وذلك وفقا للحد الأدنى.

خطوات على الطلاب فعلها خلال فترة التسجيل
وعلى الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات.

ومن المؤكد فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

رابط تسجيل رغبات المرحلة الأولى
يمكن للطلاب تسجيل الراغبات عبر هذا الرابط  حيث يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، هنا

الحد الأدنى لتسجيل رغبات المرحلة الأولى 
الحد الأدني لتسجيل رغبات الشعبة العلمية - علمي علوم : 362.5 درجة.

الحد الأدني لتسجيل رغبات الشعبة الهندسية - علمي رياضة أو شعبة الرياضيات : 328 درجة.

الحد الأدني لتسجيل رغبات الشعبة الأدبي – أدبي : 269.5 درجة. 

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