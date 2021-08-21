إعطاء 99 مليون جرعة من لقاحات كورونا بألمانيا

قالت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم السبت، إنه تم إعطاء 99 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.

ووفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 355 ألفاً و717 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وكانت ألمانيا، بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 34 أسبوعًا.

ويذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.