Advertisements

"بسبب مشاجرة".. حبس 4 متهمين قتلوا شابا وأصابوا خاله في المقطم

السبت 21/أغسطس/2021 - 12:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا عادل
Advertisements
أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، حبس 4 متهمين بقتل شاب وإصابة آخر بسبب مشاجرة بينهم في منطقة المقطم جنوب محافظة القاهرة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث التكميلية.

وفي وقت سابق، تم التحفظ علي كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة، وتفريغها، وتشريح جثة المجني عليه وإرسال تقرير وافي ببيان الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكشفت معاينة النيابة لجثة المجنى عليه عن تسديد المتهمين له عدة طعنات نافذة أسفرت عن مقتله، وأصابوا خاله بجرح نافذ بالصدر، وتم نقله إلى مستشفى البنك الأهلي.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب بمساكن الزلزال، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة محمود م، وبعمل التحريات دلت على نشوب مشاجرة بين والدة المتوفى وكهربائي، وعندما توجه المجني عليه برفقة خاله لمعاتبته على إهانة والدته، نشبت مشاجرة بين الطرفين، واستعان المتهم بأقاربه وأصدقائه، وتعدوا على المجنى عليه، ما أسفر عن وفاته وإصابة خاله، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة

الكلمات المفتاحية

مشاجرة حبس المفطم التحفظ على كاميرات المراقبة

أخبار تهمك

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قفزة في إصابات كورونا اليومية.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 18 ساعة

كارتيرون يصدم نجم الزمالك المعار ويرفض عودته

منذ ساعة و نصف

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

منذ حوالي 12 ساعة

كلوب يستقر على تشكيل ليفربول لمباراة بيرنلي في الدوري الانجليزي

منذ ساعة

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

منذ ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام حفل محمد رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يعلق على واقعة جنش في مباراة سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم السبت

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

النيابة تأمر بحبس متهمة جديدة في مقتل "عريس عين شمس"

ضبط مسجل خطر وبحوزته حشيش خلال تواجده بمحطة سكك حديد الضواحي

"تهشم بالجمجمة ونزيف حاد".. مناظرة النيابة لجثة سيدة انتحرت من الطابق الـ4 بالمعادي

تشريح جثة عامل قتل على يد عاطلين بمصر القديمة

ننشر أقوال شهود العيان في واقعة مقتل عامل بمصر القديمة

حبس متهمين 15 يوما لاتجارهما في مخدر الشادو بحلوان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:30 ص

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

12:00 م

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

01:56 ص

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي

11:30 ص

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

10:45 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم