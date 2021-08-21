"بسبب مشاجرة".. حبس 4 متهمين قتلوا شابا وأصابوا خاله في المقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، حبس 4 متهمين بقتل شاب وإصابة آخر بسبب مشاجرة بينهم في منطقة المقطم جنوب محافظة القاهرة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث التكميلية.



وفي وقت سابق، تم التحفظ علي كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة، وتفريغها، وتشريح جثة المجني عليه وإرسال تقرير وافي ببيان الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.



وكشفت معاينة النيابة لجثة المجنى عليه عن تسديد المتهمين له عدة طعنات نافذة أسفرت عن مقتله، وأصابوا خاله بجرح نافذ بالصدر، وتم نقله إلى مستشفى البنك الأهلي.



البداية عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب بمساكن الزلزال، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة محمود م، وبعمل التحريات دلت على نشوب مشاجرة بين والدة المتوفى وكهربائي، وعندما توجه المجني عليه برفقة خاله لمعاتبته على إهانة والدته، نشبت مشاجرة بين الطرفين، واستعان المتهم بأقاربه وأصدقائه، وتعدوا على المجنى عليه، ما أسفر عن وفاته وإصابة خاله، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة