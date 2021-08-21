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بعد إعلان حملها..رنا سماحة تتصدر تريند "جوجل"

السبت 21/أغسطس/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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بعد إعلان حملها..رنا سماحة تتصدر تريند جوجل

تصدر الفنانة رنا سماحة مؤشرات الأكثر بحثاً على موقع "جوجل"، وذلك بعد إعلان خبر حملها في مولودها الأول، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت رنا سماحة مقطع فيديو جديد لها، أظهرت فيه علامات حملها، وعلقت عليه قائلة:"إحساس كبير.. شعور خطير.. حاجة جامدة بتربطنا"، مما أثار إعجاب جمهورها.



يذكر أن أخر أعمال الفنانة رنا سماحة أغينة"فارس أحلامي" بتعاون مع المطرب محمد فارس وهي من كلمات وألحان عباس الجيوري، توزيع الموسيقي رائد سامي

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