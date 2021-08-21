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انطلاق المرحلة الأولى لتسجيل رغبات طلاب الثانوية بجامعة دمنهور (فيديو وصور)

السبت 21/أغسطس/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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بدأت جامعة دمنهور اليوم السبت، تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولي علي موقع التنسيق الإلكتروني 2021، وذلك من خلال عدد 6 معامل حاسب آلي لتوفير التيسيرات اللازمة للطلاب، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، وتطهير القاعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل الكليات ومعامل التنسيق.


وبدأ الحد الأدني لقبول طلاب الثانوية العامة فى المرحلة الأولي من تنسيق الكليات 2021 أو تنسيق الجامعات علي النحو التالي: الشعبة الأدبية (أدبي) 65%، شعبة العلوم (شعبة علمي علوم) 88.4%، شعبة الرياضيات (شبعة علمي رياضة – الشعبة الهندسية) 80%.

حيث تواجد بالمعامل مجموعة من المهندسين وأعضاء من شئون الطلاب، وذلك لمتابعة الطلاب أثناء التسجيل، والتخفيف والتيسير عليهم، حتى لا يقع أي طالب في خطأ ما، حيث تتكفل الجامعة بكافة الإجراءات والمتابعة.

كما يوجد كليتين يتطلبا اختبار القدرات قبل التقديم، وهما: كلية التربية النوعية، وكلية التمريض، حيث تقوم اختبارات القدرات بتقييم الطلاب من حيث: التفكير، والإبداع، والتحليل، وذلك لتأهيل الطلاب قبل دخول الكليات.
انطلاق المرحلة الأولى لتسجيل رغبات طلاب الثانوية بجامعة دمنهور (فيديو وصور)
انطلاق المرحلة الأولى لتسجيل رغبات طلاب الثانوية بجامعة دمنهور (فيديو وصور)
انطلاق المرحلة الأولى لتسجيل رغبات طلاب الثانوية بجامعة دمنهور (فيديو وصور)
انطلاق المرحلة الأولى لتسجيل رغبات طلاب الثانوية بجامعة دمنهور (فيديو وصور)
انطلاق المرحلة الأولى لتسجيل رغبات طلاب الثانوية بجامعة دمنهور (فيديو وصور)
انطلاق المرحلة الأولى لتسجيل رغبات طلاب الثانوية بجامعة دمنهور (فيديو وصور)
انطلاق المرحلة الأولى لتسجيل رغبات طلاب الثانوية بجامعة دمنهور (فيديو وصور)
انطلاق المرحلة الأولى لتسجيل رغبات طلاب الثانوية بجامعة دمنهور (فيديو وصور)

الكلمات المفتاحية

تنسيق 2021 الشعبة الادبي الثانويه العامة

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