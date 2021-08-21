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ضبط عدد 8966 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

السبت 21/أغسطس/2021 - 12:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هايدي شعبان
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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (8966) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8928) شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (38) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.


كما تم تحرير (798) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم ضبط (243) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (1420) أرجيلة.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حوادث الفجر الكمامات الواقية

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