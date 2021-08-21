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أغنية"200 جنيه" لأحمد سعد تتخطى نصف مليون مشاهدة عبر"يوتيوب"

السبت 21/أغسطس/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أغنية200 جنيه لأحمد سعد تتخطى نصف مليون مشاهدة عبريوتيوب
تخطت للفنان أحمد سعد، أغنية"200 جنيه" حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".


أغنية"200 جنيه" هي الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه" التي تدور أحداثه في اطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

"200 جنيه" من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوي،أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي،بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي،مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد.

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