منع سير التوك توك بالشوارع الرئيسية بأحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تعليمات إلى رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية والاستجابة لشكاوى المواطنين، بالسيطرة على المواقف العشوائية وتنظيم الطرق، ومنع سير مركبات التوك توك بالشوارع الرئيسية والميادين، مؤكدة بأن ذلك يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية والتنقل للمناطق الداخلية بشكل أمن.



وشدد «عبدالمنعم» على مواجهة انتشار مركبات التوك توك بشكل مكثف، والحد من الانتظار العشوائى والسرعة والسير عكس الاتجاه، ما يتسبب فى الاختناقات المرورية، وتعريض حياة المواطنين للخطر، فضلًا عن التلوث السمعي، والازعاج الناجم عن تشغيل الأغاني بصوتٍ عالٍ.



كما شددت نائب المحافظ على إلزام سائقي التوك توك بالترخيص لضبط المخالفين منهم، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.

