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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقات المساكن بالشرقية
السبت 21/أغسطس/2021 - 12:11 م
هبة عبدالحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بالشرقية.
حيث أكدت معلومات قطاع الأمن العام بقيادة اللواء نبيل سليم بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو كبير) بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـي ارتكاب وقائع سرقات المساكن.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (11) واقعة بدائرة قسمى شرطة (أول وثان الزقازيق) وبإرشادهم ضبط بمسكن أحدهم (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - مشغولات ذهبية ) بالإضافة إلى بعض المسروقات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.
حيث أكدت معلومات قطاع الأمن العام بقيادة اللواء نبيل سليم بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو كبير) بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـي ارتكاب وقائع سرقات المساكن.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (11) واقعة بدائرة قسمى شرطة (أول وثان الزقازيق) وبإرشادهم ضبط بمسكن أحدهم (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - مشغولات ذهبية ) بالإضافة إلى بعض المسروقات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.
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