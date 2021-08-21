Advertisements

زوج السعودية رهف القنون يؤكد: فحص "الحمض النووي" أثبت أن ابنتهما ليست من صلبه

السبت 21/أغسطس/2021 - 12:08 م
زوج السعودية رهف القنون
زوج السعودية رهف القنون
Advertisements


زوج السعودية رهف القنون يؤكد: فحص "الحمض النووي" أثبت أن ابنتهما ليست من صلبه


قال الكونغولي لوفولو راندي، زوج الشابة السعودية رهف القنون، التي هربت إلى كندا، أن فحص الحمض النووي "DNA" أظهر أن ابنتهما ريتا ليست من صلبه.

وقال راندي في رسالة دونها عبر خاصية القصص على موقع "إنستجرام": "دائما ما رغبت بأن أعمل فحص DNA، لكن أحببت ابنتي كثيرا، كنت خائفا من خسارتها، لكن أمها كررت أنها لا تريد ابنتها والآن أفهم لماذا لا تريدها".

وتابع: "لأنها تعلم أن الفحص سيخبرني أن ريتا ليست ابنتي وإنني سأتركها لهذا السبب لم ترد مني أن أجري الفحص. وبعدما أنهيت علاقتي معها بسبب كذبها أرادت مني أن أرعى ريتا بينما تذهب للحفلات وتنام مع رجال آخرين كعادتها".

وأضاف: "كان لدي فضول كبير لإجراء الفحص ففعلت ذلك ووجدت أنها ليست ابنتي. أرسلت لرهف وأخبرتها عن الفحص فقالت إنها سعيدة إنني لست الوالد وإن ريتا ستكون بحال أفضل مع أب آخر غيري".

وصرح: "لقد مرت أسابيع منذ أن أخبرتني رهف أنها تعرف والد ريتا الحقيقي، ريتا لم تعد تعيش معي بعد الآن، أفتقدها كثيرا. أنا فقط أدعو الله أن يراقبها ويحميها، سأضل أناضل من أجل حضانتها".

ويأتي ذلك بعدما تدخلت الشرطة الكندية، في مطلع يونيو الماضي، مع تصاعد الخلاف بين القنون وزوجها الكونغولي الذي أبلغ السلطات بشأن اختفاء ابنته على يد والدتها رهف.

وكانت رهف قد أعلنت، في 5 يونيو الماضي، أنها تركت ابنتها مع والدتها واتجهت في سفر خاص بها لأيام، بينما ظهر راندي في مقطع فيديو يعلن فيه فرارها وترك رضيعتها من أجل وضعها في ملجأ.

وفي الوقت الذي قالت فيه بعدها إنها عادت إلى المنزل كان زوجها في "بث مباشر" على "إنستغرام" يقول إن رهف هربت بطفلتهما بعد أن طلبت الخروج معها في نزهة قصيرة

وظهرت الشرطة في البث المباشر، حيث بدا أن الزوج تقدم بشكوى رسمية ضد رهف، وهو ما يشير إلى أن الزوجين مقبلان على خلافات عاصفة بشأن حضانة الطفلة.

الكلمات المفتاحية

فحض الحمض النووي زوج رهف القنون زوج السعودية رهف القنون رهف القنون DNA

أخبار تهمك

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام حفل محمد رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يعلق على واقعة جنش في مباراة سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين

عاجل.. قفزة في إصابات كورونا اليومية.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يصدم نجم الزمالك المعار ويرفض عودته

منذ ساعة و نصف

كلوب يستقر على تشكيل ليفربول لمباراة بيرنلي في الدوري الانجليزي

منذ ساعة

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

منذ ساعة

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

منذ حوالي 12 ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم السبت

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

الفتاة السعودية الهاربة تصل إلى كندا

"ابن خلدون": الشاب الظاهر مع رهف القنون يعمل مع المخابرات القطرية

علاقة غرامية انتهت في ساحات المحاكم.. التفاصيل الكاملة لقصة أحمد الفيشاوي وهند الحناوي

هل تلقى جثة أبو بكر البغدادي مصير أسامة بن لادن؟

المهاجمين السيبرانيين وخداع العلماء لإنتاج مواد خطرة

ما لا تعرفه عن الحمض النووي المستخدم في كشف سلالات كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:30 ص

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

12:00 م

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

01:56 ص

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي

11:30 ص

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

10:45 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم