الإسكان عن تطوير القاهرة التاريخية: "بنرجع لها طعمها" (فيديو)

قال المهندس خالد صديق، رئيس جهاز التنمية الحضارية، إن الدولة تعمل في إطار منظومة متكاملة لتطوير العشوائيات ومنع عودتها، فضلا عن الحفاظ على المناطق السكنية الجديدة التي يتم انشاؤها.



وأشار "صديق"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه يتم التعاقد مع شركات صيانة وأمن لضمان المحافظة على المشروعات السكنية الجديدة، مضيفا أن تطوير القاهرة التاريخية يعد من المشروعات الهامة التي تنفذها الدولة، معلقا: "عايزين نرجع للقاهرة التاريخية طعمها".



وأضاف أن الخطة التي وضعت لتطوير المناطق العشوائية تم تنفيذها بحذافيرها، موضحا أنه سيتم إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة بعد شهرين.

