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السفارة الصينية تعلن مقتل أحد مواطنيها في هجوم انتحاري بباكستان

السبت 21/أغسطس/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت السفارة الصينية، اليوم السبت، إن مفجرا انتحاريا في باكستان هاجم موكبا لأفراد صينيين يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل مواطن صيني وطفلين محليين.

وقالت في بيان إن "السفارة الصينية في باكستان تدين بشدة هذا العمل الإرهابي وتقدم تعازيها الصادق لمصابي البلدين وتعرب عن تعازيها الحارة للضحايا الأبرياء في باكستان". واضافت السفارة إن الهجوم وقع في مشروع طريق جوادر إيست باي السريع في بلوشستان، وانه تم نقل عددا من الجرحى إلى مستشفى في جوادار لتلقي العلاج.

ودعت السفارة السلطات الباكستانية إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث ومعاقبة الجناة بشدة. في يوليو، هاجم انتحاري حافلة تقل عمالا إلى موقع بناء سد في شمال باكستان، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا، من بينهم تسعة صينيين. وقال وزير الخارجية الباكستاني إن مقاتلي طالبان الباكستانيين كانوا وراء تلك الهجمات. وصرحت الحركة لرويترز إنها غير متورطة.

تستثمر بكين أكثر من 65 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية في باكستان كجزء من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، في إطار مبادرة الحزام والطريق الأوسع. ووصفت صحيفة شعبية صينية تديرها صحيفة الشعب اليومية الرسمية بالحزب الشيوعي الحاكم، انفجار الحافلة بأنه أخطر هجوم على المواطنين الصينيين في السنوات الأخيرة.

الكلمات المفتاحية

طالبان باكستان السفارة الصينية

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