تفاصيل إنقاذ سعد الصغير لطفلين من التشرد





نشر الفنان سعد الصغير مؤخرًا بثاً مباشراً على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خلال قضاءه لأجازته الصيفية بمنطقة الشاطبى، بالإسكندرية وخلال البث المباشر، التقى بطفلين مشردين نائمين على كورنيش الإسكندرية .



ثم وقف سعد الصغير لإيقاظ الطفلين النائمين، ليعرف منهم سبب نومهما فى الشارع، فتبين أن الطفلين وقعا ضحية التفكك الأسري بسبب انفصال والدهما عن والدتهما، وتزوج كل منهم من شخص آخر، وقال الطفلين خلال الفيديو أن والدتهما تزوجت من شخص كفيف، وحكى الطفلان عن أنه كان قاسياً معهم، وتزوج الأب من أخرى، وشكوا إليه من سوء معاملة زوجته لهم، وبكى الطفلان من المعاناة التي واجهوها .



ووجه الفنان سعد الصغير رسالة لوالدة الطفلين:"أم يحيى ابنك نايم فى الشارع، مش هقولك أكتر من كده"، ووجه رسالة لوالدهم قائلاً:" مش أنا اللى هحنن قلبك على أولادك، أولادك نايمين فى الشارع، ليه قلبك قاسي على أولادك كده، ابنك بيعيط أنت جاحد ليه كده، ابنك فى الشارع من سنة ونص"، وتابع سعد قائلاً :"ولادك عندى لما قلبك يحن وهم زى أولادي".



واختتم كلامه قائلاً :"كنت نازل وبقول عاوز اعمل خير لقيت الأولاد دول قدامى فى الشارع، ويمكن دي تجارتي الناجحة مع الله".



ووعد الفنان سعد الصغير باصطحاب الأطفال معه إلى القاهرة، كما وعد بتأجير غرفة لهما للإقامة فيها بدلاً من الشارع، كما وعد بالبحث عن عمل ملائم لهما.