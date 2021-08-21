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ننشر خطوات تقديم الطلاب للمنح الدراسية في الجامعات الاهلية 2021

السبت 21/أغسطس/2021 - 12:13 م
منح الجامعات الاهلية 2021
منح الجامعات الاهلية 2021
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ننشر خطوات تقديم الطلاب للمنح الدراسية في الجامعات الاهلية 2021 


ينتظر جميع طلاب الثانوية العامة 2021 موعد قتح باب التقديم لتسجيل الرغبات في المرحلة الاولى من تنسيق الثانوية العامة 2021، والذي سيبدأ يوم السبت الموافق 21 أغسطس الجاري، ويستمر 5 أيام لينتهي يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس.

ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن المنح الدراسية المجانية في العديد من العديد من الجامعات المصرية والدولية، ومن أبرزها الجامعات الاهلية، والذي كان كان قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والاهلية أنه سيتم فتح باب التقديم لمنح الجامعات الاهلية يوم الخميس الموافق 16 أغسطس. 

وسنستعرض لكم متابعي موقع "الفجر" الإلكتروني، خلال السطور التالية، تفاصيل المنح الدراسة في الجامعات الاهلية وخطوات التقديم للالتحاق بها، كالتالي:

شروط الحصول على المنح الدراسية في الجامعات الاهلية
- يسمح بالتقدم للحصول على منحة لخريجي الجامعات والمعاهد من المصريين في البرامج النمطية خلال السنوات الـ 3 الماضية.

- يسمح بالتقدم للالتحاق بالبرامج التي تعلنها الجامعات الاهلية فقط لخريجي الكليات المحددة لكل برنامج.

- يتم معادلة مقررات سبق دراستها منذ أقل من 7 سنوات إذا ثبت أنها مطابقة لمقررات مدرجة ضمن متطلبات التخصص الذي تقدم للتسجيل به، والحد الأقصى لحساب مقررات تم دراستها من قبل لا يتعدى 50% من متطلبات التخرج في البرنامج الملتحق به.

- المنح المقدمة تغطي المصروفات الدراسية للتسجيل في 72 ساعة معتمدة فقط من متطلبات التخرج، ويتعهد المتقدم بتسديد المصروفات الدراسية للمقررات التي عليه دراستها ولم يتم تغطيها بالمنحة المقدمة.

- يتعهد المتقدم بسداد ما صرف عليه من المنحة لو لم يتمكن من إنهاء متطلبات التخرج.

- لا يدخل في المجموع التراكمي لتخرج الطالب من الجامعات المصرية الاهلية سوى المقررات التي درسها بإحدى الجامعات المصرية الاهلية التس سيقبل بها.

شروط الاستمرار في الحصول على المنحة
- طبقا للقواعد المعمول بها في الجامعات المصرية الاهلية، فإن على الطالب الذي يرسب في أي مقرر، إعادته دراسة وامتحانا ولابد أن يتحمل تكلفة إعادة المقرر كاملة.

- ينذر الطالب الذي يقل معدله الفصلي عن 2.00، وعليه تصحيح هذا الوضع في الفصل الثاني للدراسة وإلا يتم إلغاء تسجيله وتحميله كافة ما صرف عليه في المنحة.

- يجوز للطالب الذي يحصل على معدل تراكمي يزيد عن 3.00 بعد انتهاء الساعات المعتمدة التي تغطيها المنحة وبما يكمل متطلبات التخرج، أن يطلب مدة المنحة لفصل واحد أو اثنين على الأكثر، ويكون القرار لمجل شؤون التعليم والطلاب بالجامعة.

مواعيد وإجراءات التقدم للمنحة 
- يتم التقدم على الموقع الإلكتروني وتسجيل البايانات الخاصة بالطالب، والرغبات التي يرغب بها، وتشمل كل رغبة اسم الجامعة والبرنامج المراد الالتحاق به من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا).

- يقوم المتقدم بسداد مبلغ 500 جنيه رسوم التقدم للمسابقة إلكترونيا، طبقا للطريقة المحددة في موقع التقدم.

- يتم إبلاغ المتقدم بموعد اختبار القبول والمكان الذي سيؤدي فيه الاختبار.

- في حالة اجتياز الاختبار يجب أن يقدم الطالب صورة ورقية لشهادة تقديرات كاملة لتخرجه وموقفه من التجنيد.

- بعد ذلك يتم إبلاغ الطالب بنتيجة الفحص سواء بالقبول أو الرفض مع تحديد أسبابه.


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