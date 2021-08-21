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بعد دخولها مجال التمثيل.. لقاء سويدان لابنتها:"أنا معاكي وواقفة وراكي"

السبت 21/أغسطس/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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بعد دخولها مجال التمثيل.. لقاء سويدان لابنتها:أنا معاكي وواقفة وراكي


شاركت جومانا ابنة الفنانة لقاء السويدان في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ولاد ناس"،وجسدت خلاله دور ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي.

و وقالت الفنانة لقاء السويدان في تصريحات صحفية لها  أنها تحدثت مع ابنتها جومانا قبل عملها بالفن، وخاطبتها قائلة:"إنتي شوفتي كل الحاجات الحلوة والصعوبات التي عشتها، قولتلها عندك أستعداد تكوني قد التجربة دي بالحلو والصعب".

واجابتها قائلة:" مفيش في الدنيا شغلانة مش صعبة، وكل حاجة صعبة وفيها الحلو والوحش، زي الأشخاص فيهم الحلو والوحش سواء داخل الوسط الفني أو خارجه".

وأشارت لقاء سويدان أنها اخبرتها لابد أن ستقف بجانبها، وأنها لابد أن تتحمل أي صعوبات تواجهها، مُضيفة:"هى ممكن تقعد 20 ساعة تشتغل ومتنامش ولازم تروح المدرس، تيجي تقول مش عايزة أقولها لاء متفقناش على كده، اتفقنا إنك تشوفي كل حاجة، في أوقات كانت بتخلص تصوير الساعة 3.30 وتطلع على الامتحان الصبح".


وأختتمت حديثها قائلة "أنا كنت كده وأنا صغيرة في التمثيل وده اللي قواني ومش أي حاجة تكسرني ولو وقعت بعرف أقوم تاني، أنا حبيت بنتي تحصل على جربتها بنفسها وأنا وراها، لو شوفت في أي حاجة فيها خطر أكيد مش هسمح إنها تتعرض للخطر ده، أنا عايزها تعيش تجاربها بنفسها".

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