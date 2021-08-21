ممنوع دخول الرجال.. أبرز شروط حضور حفل حسن شاكوش بالساحل الشمالي



ومن شروط الحفل أن يكون الحاضرين مقتصراً على السيدات، وممنوع دخول الرجال سوى الأطفال تحت سن ال 5 سنوات.



وجاءت أسعار تذاكر الحفل 450 جنيهًا للفرد، ولا يُدفع للأطفال تحت سن الـ7 سنوات، أما الأطفال الذين بلغوا من العمر 7 سنوات أو أكثر يتم دفع تذكرة كاملة لهم.





يستعد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لاحياء حفلاً غنائياً للسيدات فقط بالساحل الشمالي، وذلك مساء اليوم السبت.