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ممنوع دخول الرجال.. أبرز شروط حضور حفل حسن شاكوش بالساحل الشمالي

السبت 21/أغسطس/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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ممنوع دخول الرجال.. أبرز شروط حضور حفل حسن شاكوش بالساحل الشمالي

يستعد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لاحياء حفلاً غنائياً للسيدات فقط بالساحل الشمالي، وذلك مساء اليوم السبت.

ومن شروط الحفل أن يكون الحاضرين مقتصراً على السيدات، وممنوع دخول الرجال سوى الأطفال تحت سن ال 5 سنوات.

وجاءت أسعار تذاكر الحفل 450 جنيهًا للفرد، ولا يُدفع للأطفال تحت سن الـ7 سنوات، أما الأطفال الذين بلغوا من العمر 7 سنوات أو أكثر يتم دفع تذكرة كاملة لهم.

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