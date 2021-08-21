موعد مباراة ليدز يونايتد ضد إيفرتون فى الدوري الإنجليزي

يواجه نادي ليدز يونايتد نظيره نادي ايفرتون اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي ليدز يونايتد.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ماكس المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.









وكان نادي ليدز يونايتد قد بدأ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهزيمة كبيرة أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف.