Advertisements
موعد مباراة ليدز يونايتد ضد إيفرتون فى الدوري الإنجليزي
السبت 21/أغسطس/2021 - 12:27 م
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه نادي ليدز يونايتد نظيره نادي ايفرتون اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي ليدز يونايتد.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ماكس المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وكان نادي ليدز يونايتد قد بدأ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهزيمة كبيرة أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف.
Advertisements