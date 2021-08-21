تعرف على مواعيد الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون

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تعرف على مواعيد الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون
السبت 21/أغسطس/2021 - 12:29 م
غدير أحمد
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يستعرض لكم "موقع الفجر الرياضي"، جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون.
أجريت قرعة أمم إفريقيا 2021 يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، ومن المنتظر أن تنطلق البطولة في 9 يناير 2022.
وقع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا 2021، ويتواجد معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.
وإليكم جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 كالآتي:-
نيجيريا - مصر ، الثلاثاء 11 يناير 2022،
18:00 مصر، 19:00 السعودية ستاد رومدي أدجيا
غينيا بيساو - مصر ، السبت 15 يناير 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية ستاد رومدي أدجيا
مصر - السودان، الأربعاء 19 يناير 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية ستاد أحمدو أهيدجو
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