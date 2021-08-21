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تعرف على مواعيد الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون

السبت 21/أغسطس/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعرض لكم "موقع الفجر الرياضي"، جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون.


أجريت قرعة أمم إفريقيا 2021 يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، ومن المنتظر أن تنطلق البطولة في 9 يناير 2022.


وقع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا 2021، ويتواجد معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.


وإليكم جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 كالآتي:-

نيجيريا - مصر ، الثلاثاء 11 يناير 2022،
18:00 مصر، 19:00 السعودية ستاد رومدي أدجيا
غينيا بيساو - مصر ، السبت 15 يناير 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية ستاد رومدي أدجيا
مصر - السودان، الأربعاء 19 يناير 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية ستاد أحمدو أهيدجو

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