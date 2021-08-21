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مسؤول في طالبان: مسلحونا لم يخطفوا أي أجنبي

السبت 21/أغسطس/2021 - 12:35 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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قال مسؤول في طالبان، اليوم السبت، إن مسلحي الحركة لم يخطفوا أي أجنبي لكن يتم استجواب بعضهم قبل خروجهم من البلاد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

 

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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