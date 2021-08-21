أغنية"كنا ممكن نتفق" لرامي جمال تتخطى نصف مليون مشاهدة عبر"يوتيوب"



تخطت أغنية"كنا ممكن نتفق" للمطرب رامي جمال، حاجز نصف مليون مشاهدة عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات"يوتيوب". وذلك عقب طرحها بساعات قليلة.



والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع أمين نبيل، وألحان محمد حمزة.



وكان رامي جمال قد شوق جمهوره لتلك الأغنية منذ أيام من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، حيث شاركهم الهشتاج الخاص بالأغنية، واكتفى بالتعليق عليه بكلمة قريبًا.

