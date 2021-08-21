نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء بالدقهلية.



حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (أحد الأشخاص " متواجد بإحدى الدول" – شقيقه، مقيمان بمركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاطًا إجراميًا يتمثل فى قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للمتهم الثانى بنظام المقاصة، والذى يقوم بإستلامها وإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء قريته والقرى المجاورة من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل حصولهما على عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.



و عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول والمتواجد حاليًا خارج البلاد.



و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال (4) سنوات طبقًا للفحص المستندى (5٫500٫000 جنيه – خمسة مليون وخمسمائة ألف جنيه).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.