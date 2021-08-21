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محمد صلاح يزين تشكيل ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي
السبت 21/أغسطس/2021 - 12:39 م
مصطفى صابر
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أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة بيرنلي في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022.
ويستضيف ليفربول نظيره بيرنلي، علي ملعب "انفيلد" في الواحد والنصف ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة بيرنلي كالتالي:
في حراسة المرمى: أليسون.
في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - ماتيب - فان دايك - تسيميكاس.
في خط الوسط: هيندرسون - نابي كيتا - إيلوت.
في خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا
جدير بالذكر أن افتتح ليفربول منافسات الموسم الجديد 2021-2022، بالفوز على نورويتش سيتي بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولي، وشهدت المباراة تألق محمد صلاح بشكل رائع حيث صنع هدفين وسجل ثالث أهداف الريدز في اللقاء.
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