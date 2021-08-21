محمد صلاح يزين تشكيل ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة بيرنلي في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022.









ويستضيف ليفربول نظيره بيرنلي، علي ملعب "انفيلد" في الواحد والنصف ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.









وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة بيرنلي كالتالي:





في حراسة المرمى: أليسون.





في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - ماتيب - فان دايك - تسيميكاس.





في خط الوسط: هيندرسون - نابي كيتا - إيلوت.





في خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا





جدير بالذكر أن افتتح ليفربول منافسات الموسم الجديد 2021-2022، بالفوز على نورويتش سيتي بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولي، وشهدت المباراة تألق محمد صلاح بشكل رائع حيث صنع هدفين وسجل ثالث أهداف الريدز في اللقاء.