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محمد صلاح يزين تشكيل ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

السبت 21/أغسطس/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة بيرنلي في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022.


ويستضيف ليفربول نظيره بيرنلي، علي ملعب "انفيلد" في الواحد والنصف ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.


وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة بيرنلي كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - ماتيب - فان دايك - تسيميكاس.

في خط الوسط: هيندرسون - نابي كيتا - إيلوت.

في خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا

جدير بالذكر أن افتتح ليفربول منافسات الموسم الجديد 2021-2022، بالفوز على نورويتش سيتي بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولي، وشهدت المباراة تألق محمد صلاح بشكل رائع حيث صنع هدفين وسجل ثالث أهداف الريدز في اللقاء.

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محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام بيرنلي الدوري الإنجليزي 2021

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