محافظ القليوبية يكرم الثالث مكرر على الجمهورية في الثانوية العامة.. صور

كرم عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بمكتبه، اليوم السبت، الطالب عمر أحمد عبد الرازق الثالث مكرر على الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، وذلك بحضور أسرته، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم لحصوله على المركز الثالث مكرر بمجموع 401 درجة.



وقدم المحافظ التهنئة على تفوقه، وأبدى الطالب رغبته في الدراسة في مجال هندسة الحاسبات والمعلومات، ويأمل أن يدرس في إحدى الجامعات الكبرى، فيما وعد المحافظ الطالب بالتنسيق مع أحدى الجامعات لتوفير منحة دراسية له تقديرا لتفوقه.



وأكد المحافظ أن هذا التكريم يأتي لمشاركة الطالب وأسرته فرحتهم بهذا التفوق، مؤكدًا أن هذا التفوق لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة لجهود مكثفة لكافة عناصر المنظومة التعليمية على مدار العام الدراسي، ولأولياء الأمور باعتبارهم الركيزة الأساسية لرعاية أبنائهم وبذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لهم لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية المختلفة ليصبحوا في طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به.