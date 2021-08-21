Advertisements
لهذا السبب.. شريف مدكور يتصدر تريند " جوجل"
السبت 21/أغسطس/2021 - 12:42 م
آيه عبد العزيز
Advertisements
تصدرالإعلامي شريف مدكور مؤشرات الأكثر بحثاً على موقع "جوجل"، وذلك بعدما كشف عن معاناته مع مرض الصفرا ، وفيروس " A"من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"
وكتب شريف مدكور :"بقالى 18 يوم نايم فى السرير بس الحمد لله في تحسن".
يذكر شريف مدكور قد أعلن عن إصابته بالمرض ومكوثه فى المنزل وحصوله على راحة لمدة أسبوعين حيث كتب : "كنت خايف من كورونا جالى الصفرا" كما كتب بعد ذلك عن عبر فيس بوك: "فيروس صعب جداً، خلوا بالكم من أى أكل ملوث".
Advertisements