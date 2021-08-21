لهذا السبب.. شريف مدكور يتصدر تريند " جوجل"





تصدرالإعلامي شريف مدكور مؤشرات الأكثر بحثاً على موقع "جوجل"، وذلك بعدما كشف عن معاناته مع مرض الصفرا ، وفيروس " A"من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"



وكتب شريف مدكور :"بقالى 18 يوم نايم فى السرير بس الحمد لله في تحسن".



يذكر شريف مدكور قد أعلن عن إصابته بالمرض ومكوثه فى المنزل وحصوله على راحة لمدة أسبوعين حيث كتب : "كنت خايف من كورونا جالى الصفرا" كما كتب بعد ذلك عن عبر فيس بوك: "فيروس صعب جداً، خلوا بالكم من أى أكل ملوث".