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لهذا السبب.. شريف مدكور يتصدر تريند " جوجل"

السبت 21/أغسطس/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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تصدرالإعلامي شريف مدكور مؤشرات الأكثر بحثاً على موقع "جوجل"، وذلك بعدما كشف عن معاناته مع مرض الصفرا ، وفيروس " A"من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"

وكتب شريف مدكور :"بقالى 18 يوم نايم فى السرير بس الحمد لله في تحسن".

يذكر شريف مدكور قد أعلن عن إصابته بالمرض ومكوثه فى المنزل وحصوله على راحة لمدة أسبوعين حيث كتب : "كنت خايف من كورونا جالى الصفرا" كما كتب بعد ذلك عن عبر فيس بوك: "فيروس صعب جداً، خلوا بالكم من أى أكل ملوث".

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