Advertisements

كشف ملابسات واقعة تعرض سائق بإحدى الشركات للسرقة بالإكراه بالإسماعيلية

السبت 21/أغسطس/2021 - 12:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبدالحفيظ
Advertisements
نجحت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من (سائق بشركة للدهانات) أنه أثناء سيره بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية مُستقل سيارة الشركة، فوجئ بسيارة "ميكروباص" قامت بمحاولة استيقافه وبها (4) مجهولين، وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش وأطلق عيارا ناريا منها تجاه زجاج السيارة وتمكنوا من استيقافه واستولوا على (مبلغ مالى) خاص بالشركة التى يعمل بها.


و تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، أسفرت جهوده إلى عدم صحة ادعاء الـمُبلغ واختلاقه للواقعة، وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات وأضاف بقيامه بالإافاق مع كلٍ من (سائق بذات الشركة - شقيق الأول "له معلومات جنائية"- مقيمان بالشرقية) على افتعال الواقعة والاستيلاء على الـمبلغ المالى مُستخدمين سيارة نقل، وأضاف بتحصله على جزء من المبلغ المستولى عليه أرشد عنه وباقـى المبلغ بحوزة المتهمين الأخرين.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدا عن باقى المبلغ المالى والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

سرقة بالإكراه سائق حوادث الفجر الاسماعيلية

أخبار تهمك

ميدو يعلق على واقعة جنش في مباراة سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 22 ساعة

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

منذ ساعة

عاجل.. قفزة في إصابات كورونا اليومية.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

كلوب يستقر على تشكيل ليفربول لمباراة بيرنلي في الدوري الانجليزي

منذ ساعة

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام حفل محمد رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يصدم نجم الزمالك المعار ويرفض عودته

منذ ساعة و نصف

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم السبت

منذ ساعة و نصف

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

شاهد.. اعترافات عصابة السطو المسلح على سيارة سجائر بمدينة نصر (فيديو)

سائق يدعي سرقة سيارة والده ليتمكن من بيعها و"الزواج من حبيبته" بـ15 مايو

ضبط سائق وبحوزته رخصة قيادة مزورة بشبرا الخيمة 

ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة كرها عن قائدها بشبرا الخيمة

كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات بالقاهرة

أمن الجيزة يكشف ملابسات السطو المسلح على سيارة تابعة لشركة صيدليات وسرقة 1.5 مليون جنيه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:30 ص

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

12:00 م

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

01:56 ص

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي

11:30 ص

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

10:45 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم