كشف ملابسات واقعة تعرض سائق بإحدى الشركات للسرقة بالإكراه بالإسماعيلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من (سائق بشركة للدهانات) أنه أثناء سيره بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية مُستقل سيارة الشركة، فوجئ بسيارة "ميكروباص" قامت بمحاولة استيقافه وبها (4) مجهولين، وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش وأطلق عيارا ناريا منها تجاه زجاج السيارة وتمكنوا من استيقافه واستولوا على (مبلغ مالى) خاص بالشركة التى يعمل بها.





و تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، أسفرت جهوده إلى عدم صحة ادعاء الـمُبلغ واختلاقه للواقعة، وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات وأضاف بقيامه بالإافاق مع كلٍ من (سائق بذات الشركة - شقيق الأول "له معلومات جنائية"- مقيمان بالشرقية) على افتعال الواقعة والاستيلاء على الـمبلغ المالى مُستخدمين سيارة نقل، وأضاف بتحصله على جزء من المبلغ المستولى عليه أرشد عنه وباقـى المبلغ بحوزة المتهمين الأخرين.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدا عن باقى المبلغ المالى والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.