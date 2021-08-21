موعد اتحاد جدة والرجاء في نهائي البطولة العربية والقنوات الناقلة

تقام مساء اليوم السبت، المباراة النهائية من البطولة العربية، التي سوف تجمع بين فريقي الرجاء البيضاوي المغربي، ونظيره اتحاد جدة.









ويلاقي اتحاد جدة، نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في نهائي البطولة العربية، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي.









ويحتضن لقاء نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، أرضية ملعب استاد مولاي عبدالله، في الرباط.









جدير بالذكر أن الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، يغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف.









القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والرجاء في البطولة العربية

وتذاع المباراة التي تجمع بين فريقي اتحاد جدة والرجاء المغربي، في نهائي البطولة العربية، على قناة أبوظبي الرياضية.



