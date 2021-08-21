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اليوم.. أحمد سعد يستعد لعقد قرانه على علياء بسيوني
السبت 21/أغسطس/2021 - 01:41 م
بسمة عادل
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يحتفل اليوم الفنان أحمد سعد اليوم بعقد قرانه على مصممه الأزياء علياء بسيوني، ويقتصر كتب الكتاب على العائلة فقط والأصدقاء المقربين.
وقال أحمد سعد في تصريحات صحفية له أنه سوف يقوم بعمل حفل زفاف خلال الفترة المقبلة بحضور جميع أصدقائه ومعارفه.
وفي سياق آخر، طرح أحمد سعد مؤخرًا الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه"، الأغنية من ألحانه أيضاً، والفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، ليلى علوى ، محمود حافظ ، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى ، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.
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