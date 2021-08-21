اليوم.. أحمد سعد يستعد لعقد قرانه على علياء بسيوني





يحتفل اليوم الفنان أحمد سعد اليوم بعقد قرانه على مصممه الأزياء علياء بسيوني، ويقتصر كتب الكتاب على العائلة فقط والأصدقاء المقربين.





وقال أحمد سعد في تصريحات صحفية له أنه سوف يقوم بعمل حفل زفاف خلال الفترة المقبلة بحضور جميع أصدقائه ومعارفه.



