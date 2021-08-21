Advertisements

اليوم.. أحمد سعد يستعد لعقد قرانه على علياء بسيوني

السبت 21/أغسطس/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
Advertisements

يحتفل اليوم الفنان أحمد سعد اليوم بعقد قرانه على مصممه الأزياء علياء بسيوني، ويقتصر كتب الكتاب على العائلة فقط والأصدقاء المقربين.

وقال أحمد سعد في تصريحات صحفية له أنه سوف يقوم بعمل حفل زفاف خلال الفترة المقبلة بحضور جميع أصدقائه ومعارفه. 

وفي سياق آخر، طرح أحمد سعد مؤخرًا الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه"، الأغنية من ألحانه أيضاً، والفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، ليلى علوى ، محمود حافظ ، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى ، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

أخبار تهمك

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام حفل محمد رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ ربع ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قفزة في إصابات كورونا اليومية.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ حوالي 14 ساعة

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 19 ساعة

كارتيرون يصدم نجم الزمالك المعار ويرفض عودته

منذ حوالي 3 ساعات

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

منذ حوالي 13 ساعة

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم السبت

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:30 ص

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

02:17 م

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

12:00 م

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

01:56 ص

كارتيرون يصدم نجم الزمالك المعار ويرفض عودته

11:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم