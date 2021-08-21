محافظ المنوفية: رفع ما يزيد عن 113 ألف طن قمامة خلال شهرين (صور)

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الجهود ورفع تجمعات القمامة بنطاق المحافظة للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين.





وقد تم رفع 113 ألف و254 طن مخلفات وتراكمات قمامة خلال الفترة من 23 يونيو الماضي وحتى 17 أغسطس الحالي.



هذا وقد شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة استمرار شن الحملات المكثفة والتعامل الفوري مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلى المدفن الصحي بكفر داود، مناشدًا جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها للحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة وتحسين الرؤية البصرية وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.