Advertisements

محافظ المنوفية: رفع ما يزيد عن 113 ألف طن قمامة خلال شهرين (صور)

السبت 21/أغسطس/2021 - 01:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سناء عثمان
Advertisements
 تواصل الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بشن حملاتها المستمرة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع في رفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية أولا بأول بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الجهود ورفع تجمعات القمامة بنطاق المحافظة للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين.

وقد تم رفع 113 ألف و254 طن مخلفات وتراكمات قمامة خلال الفترة من 23 يونيو الماضي وحتى 17 أغسطس الحالي.

هذا وقد شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة استمرار شن الحملات المكثفة والتعامل الفوري مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلى المدفن الصحي بكفر داود، مناشدًا جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها للحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة وتحسين الرؤية البصرية وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

الكلمات المفتاحية

محافظ المنوفية قمامة المنوفية

أخبار تهمك

عاجل.. قفزة في إصابات كورونا اليومية.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم السبت

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام حفل محمد رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 19 ساعة

كارتيرون يصدم نجم الزمالك المعار ويرفض عودته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 23 ساعة

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

رفع 413 طن مخلفات بمدن قوص ونقاده والوقف

رفع 568 طن مخلفات بمدن نقاده وقوص وفرشوط بقنا

رفع 987 طن مخلفات بمدن قوص ونقاده وفرشوط خلال أسبوع

محافظ الدقهلية: 294 طن قمامة تم رفعها واستمرار حملات النظافة وإزالة الاشغالات والتعديات

وداعا لمشكلة القمامة.. سيارة داخل قرية البتانون بشبين لجمع القمامة من المنازل

رفع 820 طن قمامة وتجمعات بنطاق محافظة المنوفية (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:30 ص

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

12:00 م

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

02:17 م

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

01:56 ص

كارتيرون يصدم نجم الزمالك المعار ويرفض عودته

11:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم