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صندوق الإدمان يستضيف خبيرا بالطب الشرعي

السبت 21/أغسطس/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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يستضيف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس ادارة الصندوق الدكتور محمد مصطفى خبير السموم بمصلحة الطب الشرعى غدا الأحد من خلال بث مباشر في تمام الساعة الثامنة مساء على الصفحة الرسمية للصندوق " فيسبوك".

يتناول البث المباشر العديد من الموضوعات الهامة منها الحديث عن التفاعلات الدوائية التى قد تؤثر على نتيجة عينة تحاليل الكشف عن المخدرات للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وكيفية التأكد من ذلك،أيضا آليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات.
وأتاح القانون 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" في سرية تامة دون مسألة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل فى حال ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة.

كما تتضمن آليات تنفيذ قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات بأن اللجنة المنوطة بالكشف على الموظفين تتواصل مع النيابة الإدارية لإبلاغها بنتيجة الحالات الإيجابية والتي تقوم بدورها باتخاذ قرار الفصل وفقا للقانون، وأنه فى حالة معرفة الرئيس المباشر للموظف بأنه يتعاطى المواد المخدرة وتستر عليه فانه يقع تحت المسألة القانونية، كما أن الموظف الممتنع من إجراء الكشف أو المتهرب من اللجنة يعامل معاملة إيجابية العينة  وبالتالى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفصله من العم
صندوق الإدمان يستضيف خبيرا بالطب الشرعي
صندوق الإدمان يستضيف خبيرا بالطب الشرعي

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