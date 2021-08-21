وزير القوى العاملة: نهدف تحقيق الرعاية الكاملة لذوي الهمم ودمجهم



ولفت إلى أن الوزراة طبقت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تنفيذ المبادرة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ المبادرة فى ٦ محافظات، وتقدم للمبادرة (١٠٥٠) من ذوى القدرات الخاصة، وتم توفير ٦٧٢ فرصة عمل للمشاركين فى المبادرة، وتم تنفيذ ٢٢١ مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لذوى الهمم، قائلا "إننا دائما على تواصل مع المديريات والمحافظات ولا نقبل بوجود أى عقبات تواجه المواطنين أثناء الحصول على وظائف وذلك فى ظل عجلة التنمية التى تسير فى كافة الاتجاهات بالدولة المصرية، متناولا الحديث حول جهود الدولة لتحقيق آليات الحياة الكريمة للمواطنين فى كافة المحافظات والمدن والقرى، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل لجهود وزارة القوى العاملة على ارض بورسعيد".



ووجه محافظ بورسعيد كافة الشكر لرئيس الجمهورية والذى جعل مصر نموذج يفتخر به، وخلق العديد من فرص العمل لأبناء مصر فى كافة المناحى، لافتا إلى أن "مبادرة مصر بكم أجمل " تعد من أعظم المبادرات التى تم تنفيذها لأبناءنا من ذوى الهمم.



كما وجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير القوى العاملة لزياراته المكوكية لبورسعيد، والتى تؤكد على وجود كيانات اقتصادية وعمالة عملاقة، تضخ أمل وحيوية وشباب لمصر بأكملها، لافتا أن مؤتمر اليوم يساهم فى توضيح رؤية الدولة المصرية المستقبلية والجيل الواعد، مؤكدا على الجهود المتواصلة لوزارة القوى العاملة فى رعاية جميع الفئات بمحافظة بورسعيد، وتخفيف العبء عن كاهل العمال، مؤكدا أننا لا ندخر جهدا فى تقديم كافة التسهيلات والرعاية لجميع فئات المجتمع بما يساهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم ودعمهم فى مختلف الظروف، وبما يتماشى مع قطار التنمية الذى تشهده الدولة على كافة الأصعدة.

عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم السبت، مؤتمرا موسعا بديوان عام محافظة بورسعيد، وبحضور الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، وقيادات مديرية القوى العاملة ببورسعيد.وخلال المؤتمر، شاهد وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد، عددا من العروض المسرحية لذوى الهمم، ثم قام " الوزير" و" المحافظ"، بتكريم الشركات التى ساهمت فى توفير فرص عمل لذوي الهمم بمحافظة بورسعيد، وأيضا تكريم فريق عمل "مصر بكم أجمل" وتوزيع شهادات تكريم لعدد ٢٨ من ذوى الهمم المشاركين فى مبادرة مصر بكم أجمل، وتوزيع عدد ٧٥ عقد عمل لذوى الهمم الذين تم تعيينهم فى شركات بمحافظة بورسعيد.يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة لهذه الفئة خاصة هذه الفترة نتيجة تأثير فيروس كورونا المستجد على جميع الفئات.وأكد وزير القوى العاملة أن مباردة "مصر بكم أجمل" تستهدف جميع أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة وفرت التدريب والتشغيل وتثقيف وتوعية هذه الفئة فى مجال ريادة الأعمال، لتميكينهم ومشاركتهم فى مختلف الأعمال.