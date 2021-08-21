Advertisements

بدأ المرحلة الأولى لأعمال التنسيق بجامعة الفيوم

السبت 21/أغسطس/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
Advertisements

استقبلت معامل تنسيق القبول الإلكترونى بجامعة الفيوم طلاب المرحلة الأولى لتنسيق قبول الثانوية العامة بكليات الزراعة والسياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات والعلوم والهندسة، والتي تستمر من السبت ٢٠٢١٨٢١ وحتى الأربعاء الموافق ٢٠٢١٨٢٥، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد الدكتور محمد سعيد أبو الغار أن معامل التنسيق الإلكترونية بجامعة الفيوم تفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة لتنسيق رغبات القبول بالجامعات المصرية يوميًا من السبت إلى الأربعاء مع توافر الكوادر البشرية المدربة، والجاهزية لتقديم المساعدة التقنية والمعلوماتية للطلاب وأولياء الأمور على مدار الساعة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

وأشار الدكتور حمدي محفوظ المشرف على معامل التنسيق بالجامعة أن معامل التنسيق الخمس بكليات الزراعة والسياحة والفنادق والهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم تحتوي على أكثر من ١٢٥ جهاز كمبيوتر مرتبطة بشبكة الإنترنت الرئيسية، يشرف على كل معمل عضوًا من أعضاء هيئة التدريس، وعدد من العاملين المتخصصين بمجال الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وتتبع القواعد العامة لتنسيق القبول والتي أقرتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من مراعاة التوزيع الجغرافى، واستيفاء عدد الرغبات المحددة والإجراءات الإحترازية، مع استطاعة الطالب تعديل رغباته متى شاء حتى آخر أيام تنسيق المرحلة الأولى.



بدأ المرحلة الأولى لأعمال التنسيق بجامعة الفيوم
بدأ المرحلة الأولى لأعمال التنسيق بجامعة الفيوم
بدأ المرحلة الأولى لأعمال التنسيق بجامعة الفيوم
بدأ المرحلة الأولى لأعمال التنسيق بجامعة الفيوم
بدأ المرحلة الأولى لأعمال التنسيق بجامعة الفيوم
بدأ المرحلة الأولى لأعمال التنسيق بجامعة الفيوم
بدأ المرحلة الأولى لأعمال التنسيق بجامعة الفيوم
بدأ المرحلة الأولى لأعمال التنسيق بجامعة الفيوم

أخبار تهمك

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يصدم نجم الزمالك المعار ويرفض عودته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قفزة في إصابات كورونا اليومية.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم السبت

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام حفل محمد رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:30 ص

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

12:00 م

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

02:17 م

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

01:56 ص

كارتيرون يصدم نجم الزمالك المعار ويرفض عودته

11:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم