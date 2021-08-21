بدأ المرحلة الأولى لأعمال التنسيق بجامعة الفيوم



استقبلت معامل تنسيق القبول الإلكترونى بجامعة الفيوم طلاب المرحلة الأولى لتنسيق قبول الثانوية العامة بكليات الزراعة والسياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات والعلوم والهندسة، والتي تستمر من السبت ٢٠٢١٨٢١ وحتى الأربعاء الموافق ٢٠٢١٨٢٥، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



أكد الدكتور محمد سعيد أبو الغار أن معامل التنسيق الإلكترونية بجامعة الفيوم تفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة لتنسيق رغبات القبول بالجامعات المصرية يوميًا من السبت إلى الأربعاء مع توافر الكوادر البشرية المدربة، والجاهزية لتقديم المساعدة التقنية والمعلوماتية للطلاب وأولياء الأمور على مدار الساعة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية.



وأشار الدكتور حمدي محفوظ المشرف على معامل التنسيق بالجامعة أن معامل التنسيق الخمس بكليات الزراعة والسياحة والفنادق والهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم تحتوي على أكثر من ١٢٥ جهاز كمبيوتر مرتبطة بشبكة الإنترنت الرئيسية، يشرف على كل معمل عضوًا من أعضاء هيئة التدريس، وعدد من العاملين المتخصصين بمجال الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وتتبع القواعد العامة لتنسيق القبول والتي أقرتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من مراعاة التوزيع الجغرافى، واستيفاء عدد الرغبات المحددة والإجراءات الإحترازية، مع استطاعة الطالب تعديل رغباته متى شاء حتى آخر أيام تنسيق المرحلة الأولى.







