الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى في 9 أشهر

مع سعي المتعاملين للأمان في ظل تنامي المخاوف حيال انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا، وأثرها في التعافي الاقتصادي، صعد الدولار الأمريكي إلى قمة تسعة أشهر ونصف الشهر مقابل العملات المناظرة أمس، كما ارتفعت أسعار الذهب.





وبينما كانت التحركات في أسواق العملات هادئة على نحو أكثر بكثير مما كانت عليه الخميس، إذ استقرت أسواق الأسهم، فإن الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الشديدي التأثر بالمخاطرة تراجعا بشدة مجددا.





ووفقا لـ"رويترز"، صعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 93.579. وفي الأسبوع، يمضي على مسار تحقيق مكسب بنحو 1 في المائة وهو الأكبر في شهرين.





وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في تموز (يوليو) المنشور الأربعاء أن المسؤولين يتوقعون بدرجة كبيرة خفض مشتريات البنك المركزي الأمريكي الشهرية من السندات هذا العام.





ونزل الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر عند 0.7115 دولار أمريكي، ليتراجع 0.4 في المائة، مما يضعه على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أيلول (سبتمبر) 2020، إذ جرى تمديد إجراءات العزل العام في سيدني لمكافحة كوفيد - 19 لمدة شهر.





وتراجع الدولار النيوزيلندي لقاع جديد لتسعة أشهر عند 0.6808 دولار أمريكي، ومددت الحكومة أمس، إغلاقا لمكافحة فيروس كورونا تسبب في تأجيل البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة هذا الأسبوع.



