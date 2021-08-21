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نبيل شعيل ينتظر طرح ألبومه الجديد

السبت 21/أغسطس/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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نبيل شعيل ينتظر طرح ألبومه الجديد

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام" برومو ميني ألبوم للفنان نبيل شعيل، معلنة عن طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.


ولم تعلن شركة روتانا عن تفاصيل الألبوم أو الموعد المحدد لطرحه، ولكنها علقت على البرومو التشويقي قائلاً:"يقولون‬ إنه نبض الكويت ‫نبيل شعيل‬ عنده ميني ألبوم". 


من جهة أخرى، حققت أغنية ئ"عطوه جوه" للفنان نبيل شعيل، 2 مليون 400 أل  مشاهدة، حتى الآن منذ طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في 20 من شهر مارس الماضي، والأغنية من كلمات جبل، وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين.

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