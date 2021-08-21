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مد موعد اختبارات القدرات للإثنين المقبل بجامعة الفيوم

السبت 21/أغسطس/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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صرح الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم مد فترة التقدم لاختبار القدرات بكليات الجامعة حتى يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١٨٢٣ وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني
https:tansik.egypt.gov.eg.

وعلى المتقدمين للاختبار الحضور بعد التسجيل في اليوم المحدد للاختبار بتمام التاسعة صباحا، مع إحضار التالي:- الإيصال برقم التسجيل وصورتين منه + رقم الجلوس الأصل وصورتين منه + ٦ صورة شخصية + صورتين من الرقم القومي + فيزا لدفع الرسوم وقدرها مبلغ ٤٥٠ جنيها.

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