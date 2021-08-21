خبير أوبئة يكشف مدة فاعلية لقاحات كورونا ضد "دلتا" (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الدواء الذي أعلنت عنه "استرازينيكا" للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا قائم على فكرة منح الجسم أجسام مضادة جاهزة، وهناك توقعات أن تستمر الأجسام المضادة داخل الجسم لمدة تصل إلى 15 شهر.





وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن دواء "استرازينيكا" مازال في مرحلة التجارب الإكلينيكية، ولم يتم اعتماده، متوقعا طرحه في بداية العام المقبل، معلقا: "هذا الدواء لم يطرح بعد".





وعن تأثير الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا، أوضح أستاذ اقتصاديات الصحة، أنها خطوة فعالة ولكن سيكون لها تأثير على السياسة الصحية في الدول، حيث ان كل إنتاج مصانع لقاحات كورونا سيتوجه للدول الكبرى لإمدادهم بالجرعة الثالثة، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية رفضت الجرعة التعزيزية لأنها ستحمي أشخاص من الحصول على جرعة أولى من أي لقاح.



