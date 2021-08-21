الموجة الرابعة أشد فتكًا وأوسع انتشارًا.. برلمانية تحذر من كورونا بالفيوم



حذرت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المواطنين من الموجة الرابعة من فيروس كورونا، التي تعتبر الأشد فتكًا والأوسع انتشارًا والأغرب في الأعراض من الموجات الثلاث السابقة.



وقالت النائبة في بيان لها اليوم: بدأت بوادر الموجة الرابعة لكوڤيد بالظهور ورجعنا تاني نشوف حالات، ولما بندعي ربنا بالستر والسلامة لازم ناخد بأسباب السلامة دي. ربنا ماقالش ارمي نفسك في البحر من غير ماتتعلم سباحة ولا معاك أي أدوات للنجاة.



وأضافت أن أغلب الناس في حالة استرخاء مش لطيفة لا كمامات ولا إجراءات احترازية والوباء مش هينتظر كتير علشان يعلن عن نفسه وبضراوة، خلونا نفتكر العشرات والمئات من معارفنا اللي راحوا أو تعبوا جدا من تبعات كوڤيد ١٨ وتحوراته.



وأكدت أن اتجاه الدولة حاليًا تطعيم كل المطلوب تطعيمهم من المواطنين ومن المتوقع وقريبا جدا يكون دخول اي مصلحة حكومية كموظف أو كمواطن غالبا هيكون مرهون بتلقي التطعيم والجامعات كمان نفس الكلام مش هيكون مسموح للطالب تدخل الحرم من غير شهادة تطعيمك او تسجيلك على الموقع.

