انفراد.. افتتاح "آثار شارع سوق السلاح" بعد انتهاء ترميمها (صور)

علمت بوابة الفجر الإلكترونية من مصادر لها بوزارة السياحة والآثار، أن وزير السياحة والآثار، افتتح اليوم السبت 21 أغسطس 2021م، عددا من الآثار الإسلامية التي انتهت الوزارة من ترميمها في إطار الحملة القومية لإنقاذ 100 مبنى أثري في القاهرة التاريخية.

وافتتح الوزير مشروع ترميم آثار سوق السلاح، حيث افتتح سبيل وكتاب رقية دودو، وسبيل وكتاب حسن أغا كوكليان، وسبيل مصطفى سنان باشا، وواجهة مدخل حمام بشتاك، ورافقه في جولته الافتتاحية الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومديرو عموم آثار القاهرة.



