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انفراد.. افتتاح "آثار شارع سوق السلاح" بعد انتهاء ترميمها (صور)
السبت 21/أغسطس/2021 - 01:40 م
حسام زيدان
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علمت بوابة الفجر الإلكترونية من مصادر لها بوزارة السياحة والآثار، أن وزير السياحة والآثار، افتتح اليوم السبت 21 أغسطس 2021م، عددا من الآثار الإسلامية التي انتهت الوزارة من ترميمها في إطار الحملة القومية لإنقاذ 100 مبنى أثري في القاهرة التاريخية.
وافتتح الوزير مشروع ترميم آثار سوق السلاح، حيث افتتح سبيل وكتاب رقية دودو، وسبيل وكتاب حسن أغا كوكليان، وسبيل مصطفى سنان باشا، وواجهة مدخل حمام بشتاك، ورافقه في جولته الافتتاحية الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومديرو عموم آثار القاهرة.
وكانت وزارة الآثار المصرية قد أعلنت عام 2015، بقيادة الوزير ممدوح الدماطي وزير الآثار آنذاك، عن تدشين حملة قومية لإنقاذ 100 مبنى أثري بالقاهرة التاريخية، وذلك ضمن مشروع "ترميم وتطوير القاهرة التاريخية" الذي تم خلاله ترميم منطقة وسط القاهرة المعروفة باسم القاهرة الخديوية، وهذه الحملة تهدف إلى إنقاذ عدد من المباني الإسلامية والقبطية الموجودة بالمنطقة، التي على الرغم من صغر حجم بعضها، فإنها تتمتع بقيمة تاريخية وأثرية مهمة، الأمر الذي دفع الوزارة لتنظيم حملة قومية للتدخل السريع لإنقاذ هذه المباني ودرء الخطورة عنها.
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