فنانة تونسية تلحق بـ" أرتا مرسانا " قبل ساعات من ختام فعالياته







أعربت إشراف التي تزور مصر لأول مرة عن سعادتها الغامرة بتواجدها ومشاركتها مع فناني العالم في سمبوزيوم أرتا مرسانا الذي يعد أول حدث فني تشكيلي ضخم يقام في ظل جائحة كورونا.



وقالت:" فور وصولي إلى مصر راح التعب والإرهاق فكنت أتشوق لزيارتها وعندما حانت أمامي فرصة المشاركة في أرتا مرسانا لم أتردد في قبول الدعوة والمشاركة في النسخة الإفتتاحية وكلما كانت إجراءات السفر صعوبة كان إصراري علي إنهائها يزداد وكان لدي يقين وإيمان بأن الخالق سيساعدني علي ذلك وهو ماحدث خاصة وأن حضوري ومشاركتي في أرتا مرسانا من الأشياء التي سأفختر بها وأحرص علي أن يتضمنها تاريخي كفنانة تشكيلية".







وأضافت :" سبق وأن شاركت في أكثر من معرض فن تشكيلي في بلدي تونس وفي دولة فرنسا وكان من المفترض مشاركتي في معرض بالولايات المتحدة الأمريكية لكن وبسبب جائحة كورونا تم تأجيله وشاءت إرادة الله أن يقام سمبوزيوم أرتا مرسانا ليكون تعويضا لنا كفنانين تشكيليين عن توقف الأنشطة والمعراض الدولية

جدير بالذكر أن إشراف درست الفنون بمدرسة الفنون الجميلة بتونس وبمدرسة الفنون والتزويق وعملت بباريس كمصممة جرافيك وتتفرغ حالياً للرسم".







لم تقف إجراءات السفر حائلا ضد مشاركة الفنانة التشكيلية التونسية إشراف بن الزبير في سمبوزيوم أرتا مرسانا المقام حاليا بمنطقة العلمين تحت رعاية وزارة الثقافة ويختتم فعالياته بعد غد الإثنين .حصلت إشراف علي تأشيرة دخول الأراضي المصرية في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الماضي وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، كانت ضمن ركاب الطائرة المتجهة إلى القاهرة وتتوجه بعدها مباشرة إلى العلمين للحاق بالسمبوزيوم في نفس اليوم.