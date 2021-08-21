رئيسة المفوضية الأوروبية: ملتزمون بدعم المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، إنهم ملتزمون بدعم المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان.

وأضافت في مؤتمر صحفي رئيسة المفوضية الأوروبية: "نعمل على زيادة المساعدة الإنسانية الموجهة إلى أفغانستان".

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: "النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للخطر في أفغانستا ويجب منع الأفغان من الوقوع في أيدي مهربي البشر".