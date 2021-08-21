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رئيسة المفوضية الأوروبية: ملتزمون بدعم المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان
السبت 21/أغسطس/2021 - 02:02 م
وكالات
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، إنهم ملتزمون بدعم المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان.
وأضافت في مؤتمر صحفي رئيسة المفوضية الأوروبية:
"نعمل على زيادة المساعدة الإنسانية الموجهة إلى أفغانستان".
وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: "النساء
والأطفال هم الأكثر عرضة للخطر في أفغانستا ويجب منع الأفغان من الوقوع في أيدي مهربي
البشر".
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